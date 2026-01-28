Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
28 Ocak 2026 09:14
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hakkında

Tamamlayıcı sağlık sigortası son yıllarda benim de aktif olarak kullandığım ve gerçekten hayatı kolaylaştıran bir sistem. Özel hastanelerde muayene olmak istediğimde yüksek ücretler ödemek zorunda kalmıyorum. Sgk ile anlaşmalı hastanelerde fark ücretini sigorta karşıladığı için sadece küçük katkı paylarıyla sağlık hizmeti alabiliyorum. Randevu bulmak daha kolay oluyor ve özel hastane konforundan da yararlanıyorum. Tamamlayıcı sağlık sigortasını Türkiye Sigorta üzerinden yaptırdım. Hem anlaşmalı hastane ağı hem de sundukları teminatlar günlük ihtiyaçlarım için yeterli oldu. Kısacası kendi kullandığım ve memnun kaldığım bir sistem olarak tamamlayıcı sağlık sigortasını sağlık hizmetlerine daha rahat ulaşmak isteyen herkese mantıklı bir seçenek olarak görüyorum. Hem ekonomik hem de pratik olması günlük hayatta büyük bir avantaj sağlıyor.

