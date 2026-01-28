Gündem \ Sohbet ve Tanışma
selamlar herkese


28 Ocak 2026 10:16
selamlar herkese

beyler selamlar, yok mu şöyle indirim kampanya vs ya :D


Cafer Kalın
Aday Memur
28 Ocak 2026 10:16

buyur hocam yardımcı olayım https://hayatpay.com.tr/kampanya al sana indirim kampanya :D


Remzi Bıyıksız
Aday Memur
28 Ocak 2026 10:17

hocam bak şunada kesin katıl ama https://hayatpay.com.tr/kampanya/nakitpara-hayatpara-iade

Cafer Kalın
Aday Memur
28 Ocak 2026 10:18

ne kampanyası bu ne veriyor yani dostum?

Remzi Bıyıksız
Aday Memur
28 Ocak 2026 10:19

hocam hayat pay dijital Kartınla yaptığın harcamalarda (market, restoran, kafe, akaryakıt ve eczane harcamaları) %10 nakit para ve hayatpara iade tutarı otomatik olarak Hayat Pay cüzdanına geliyor

