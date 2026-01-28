Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Ocak Enflasyon Tahminlerini Alalım


28 Ocak 2026 10:44
Ocak Enflasyon Tahminlerini Alalım

BENIM TAHMİNİM 4-4,5 ARASI


kantar05
Aday Memur
28 Ocak 2026 10:53
2 ile 3 arası

susman57
Aday Memur
28 Ocak 2026 10:53
1.2

sezai0619
Şube Müdürü
28 Ocak 2026 10:58

3,67


fatpın
Şube Müdürü
28 Ocak 2026 11:01

İMKANSIZ EN AZ 3,5

susman57, 4 saat önce
1.2

can-mekanik
Şef
28 Ocak 2026 11:52
4-5 arası gelmesi lazım.

firatli_genclik
Genel Müdür
28 Ocak 2026 11:56

1 civarında


AleksandırDelPiero
Aday Memur
28 Ocak 2026 12:02
TÜİK: Buna ben karar veririm :)

TÜRK1512
Memur
28 Ocak 2026 12:08
Doğru kuru soğan ve ekmeğe zam gelmedi yüzde 1 hissetmen normal:)
firatli_genclik, 3 saat önce

1 civarında


vdtmlr
Genel Müdür
28 Ocak 2026 12:25

23 Aralıkta(yani enflasyon rakamlarının oluşturulacağı gün) benzin 51,65 lira imiş, bugün 56,99 lira, 1 ayda artış oranı tam %10,33! Buradan bir fikir edinebilirsiniz artık..


Mussa1453
Aday Memur
28 Ocak 2026 13:01

İnşallah temmuzdaki % 7 sözleşme oranına ek olarak 3/4 puan gelir de % 10 üzeri zam alabiliriz.


khamul
Aday Memur
28 Ocak 2026 13:42

bence bir %5 civarı gelir


xcgdsx
Aday Memur
28 Ocak 2026 14:02

4,20

