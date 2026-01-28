Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Psikolojik egm


28 Ocak 2026 11:57
Psikolojik egm

Whatsap üzerinden. Kendi hayatımla ilgili bira serzenişte bulunmuştum, birim amiri emniyette ki psikoloğa sevk etmiş, EGM de bulunan psikologla görüşeceğim, 5 6 gün sonra gelirim dedim tamam dediler, hemen gel vs gibisinden konuşmadılar süreç nasıl işler.

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerMahkeme kararıyla POLSAN ihyasıDoğu dönüşü batı tayini 6-112026 Mazeret atamalarıDeli nöbeti dikkat dikkatİstanbulBatı Tercihi Konusunda ÖnerilerGönüllü şark görevini eksik yapmaPolsan

Sözlük

her şeyin ucuzunu bulup onu almak 1 bi mola radyo yayını 1 emeklilerin gözü 1 GÜMÜŞ 1 Haydar Dümen 1 terliklerimle gelsem sana 1 kpssye hazırlanmak 1 yıldırım aşkı 1 günün sözü 3 rocky serileri 1

Son Haberler

Kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti: Hakan Taşıyan sevenlerini korkuttuZehir tacirlerine 'Narkokapan' darbesi: 445 gözaltıMİT ve Emniyet'ten 'casusluk' operasyonu: 6 gözaltıBakanlıktan Köfteci Yusuf'a dev cezaO hemşire görevden uzaklaştırıldı

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak