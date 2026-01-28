Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

İl dışı mazeret ataması


28 Ocak 2026 13:26
İl dışı mazeret ataması

Dün tercih yaptık ancak onay bekliyor yazıyordu, okuldan açılınca sistem onaylanacak bir şey yok diyorlar . Sisteme geç düşme bir durum olabilir mi

Çok Yazılan Konular

Bazı branşlar tazminat almalı.Maaş farkları ne zaman yatar?İlksan limit yükseltmesi yapacak mı?Emekli olduğumda ne kadar maaş alırımÜcretli öğretmenlere kadro verilmesi.Müdürün savunma istemesi2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuMüdür karne günü karneleri 14.00'da verdirdiİlçe sendika başkanı ve yönetimdekilerin çıkarları ne ?MEB'den KGM'ye Geçiş (Sözleşmeli)

Sözlük

migren 1 bi mola radyo yayını 1 terliklerimle gelsem sana 1 kpssye hazırlanmak 1 gram altın 2 her şeyin ucuzunu bulup onu almak 1 günün sözü 3 Haydar Dümen 1 Hala 20 liraya tavuk döner satılan yer 3 GÜMÜŞ 1

Son Haberler

Fransa Meclisi 15 yaş altına sosyal medya yasağını onayladıİstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli tutuklandıİçişleri Bakanlığı'ndan 'sarı' kodlu meteorolojik uyarıGenelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştüDiyarbakır'da üç kuyuda doğal gaz üretiliyor

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak