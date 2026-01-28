Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

banka promosyonları


28 Ocak 2026 13:46
banka promosyonları
anlaşma yenileniyor ve bulunduğum yerde 6bin öğretmene 97bin verilmiş yakın zamanda maaş bankası sözleşmesi yenilenen varsa

BanuAlkan
Memur
28 Ocak 2026 13:46
personel sayısı ve ödenecek promosyon miktarını yazar mısınız please

batman123
Aday Memur
28 Ocak 2026 14:16
Manisa Kula 1200 personel 100 bin

BanuAlkan
Memur
28 Ocak 2026 14:35
ya inanılmaz bu ya, 6bin kişiye 97şer bin !!! sizce bunun manası ne
Toplam 3 mesaj

