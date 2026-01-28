Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Kamuda Çalışma Barışı Bozulmuştur


28 Ocak 2026 15:03
Kamuda Çalışma Barışı Bozulmuştur

Kamuda Çalışma Barışı Bozulmuştur:

Çoğu kurumda memur sadece maaş almakta olup, bu memurların maaşından başka geliri yoktur. Oysa kamu işçileri, maaşına ek olarak yılda iki ikramiye ve dört tediye ödemesinin yanında her ay nakdi yemek yardımı ve fazla mesai gibi ek ödemeler almaktadır.

Kamu işçisinin, memur karşısındaki bu gelir üstünlüğü kamuda çalışma barışını bozmuştur. Oluşan bu gelir adaletsizliğinin giderilmesi için memura da bu ek ödemelerin yapılması gerekmektedir (Şuan en düşük memur maaşı: 55.000 TL iken kamu işçisi maaşına ek ödemelerle aylık 90-100.000 TL arasında gelire sahip olmaktadır).


Karizmaunl
Genel Müdür
28 Ocak 2026 15:19

Kamuda personel istihdamına ilişkin mevcut ücret ve yan ödeme uygulamalarının, memurlar ile kamu işçileri arasında mevzuat ve toplu sözleşmelerden kaynaklanan belirgin farklılıklar oluşturduğunu değerlendirmekteyim. Aynı kamu hizmetinin yürütülmesinde görev alan bu iki personel grubunun farklı istihdam rejimlerine tabi olması, gelir yapılarında sistematik bir ayrışmaya yol açmakta ve çalışma barışı açısından ciddi bir sorun alanı ortaya çıkarmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?na tabi olarak görev yapan memurların gelirleri; aylık, ek gösterge, yan ödeme ve tazminat unsurlarıyla sınırlıdır. Memurlar açısından ikramiye, tediye veya dönemsel toplu ödeme niteliğinde herhangi bir gelir unsuru bulunmamaktadır. Gelir artışları büyük ölçüde toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farklarıyla sınırlı kalmaktadır.

Buna karşılık 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili toplu iş sözleşmeleri kapsamında istihdam edilen kamu işçileri; aylık ücretlerine ilave olarak 6772 sayılı Kanun uyarınca yılda 52 günlük ücret tutarında ilave tediye, toplu iş sözleşmeleriyle belirlenen ikramiye ödemeleri, ayrıca nakdi yemek yardımı ve fazla çalışma ücretleri gibi düzenli ve mevzuata dayalı ek gelir kalemlerinden yararlanmaktadır. Bu ödemelerin tamamı resmî nitelikte olup, kamu işçilerinin yıllık toplam gelirinde belirleyici bir yer tutmaktadır.

Bu çerçevede kamu işçilerinin gelir yapısı, yalnızca aylık ücret üzerinden değil; tediye ve ikramiyeler dâhil edilerek hesaplanmaktadır. Memurlar açısından ise benzer nitelikte, süreklilik arz eden ve mevzuatla güvence altına alınmış bir ek ödeme mekanizması bulunmamaktadır. Bu durum, aynı kurum bünyesinde görev yapan personel arasında gelir bileşenleri açısından açık bir dengesizlik oluşturmaktadır.

Özellikle imza yetkisi bulunan, denetim ve karar süreçlerinde idari ve hukuki sorumluluk üstlenen memurların, gelir bakımından kamu işçilerinin gerisinde kalması; görev, sorumluluk ve ücret dengesi açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken bir husus olarak görülmektedir. Bu durumun personelin motivasyonu, iş tatmini ve kuruma bağlılığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu kanaatindeyim.

Aynı kamu kurumları içerisinde memur ve kamu işçisi statülerine yönelik farklı ücret ve yan ödeme rejimlerinin eş zamanlı olarak uygulanması, personel yönetiminde bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesini zorlaştırmakta; kurumsal aidiyet ve çalışma barışı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu tablonun uzun vadede kamu hizmetlerinin etkinliği ve sürdürülebilirliği açısından risk oluşturduğunu değerlendirmekteyim.

Bu kapsamda, kamuda ücret ve yan ödeme sisteminin mevcut mevzuat çerçevesi dikkate alınarak, ancak çalışma barışını güçlendirecek şekilde yeniden ele alınmasının gerekli olduğu kanaatindeyim. Memurların gelir yapısının güçlendirilmesine yönelik düzenlemelerin değerlendirilmesi, kamu personel rejiminin dengeli ve adil bir yapıya kavuşturulması açısından önem arz etmektedir.


fakir.adam
Şube Müdürü
28 Ocak 2026 16:49

küsmeyin. barışın.


İsmi Lazım Deil
Daire Başkanı
28 Ocak 2026 16:52

İşçiliğe geçiş hakkı getirsinler, ben işçiliğe geçmek istiyorum. Bu hak için nereye başvurmamız gerekiyorsa başvuralım.

