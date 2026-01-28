Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
il içi isteğe bağlıda böyle bir başvuru yapmadım henüz hiç, sıranın çalıştırılması nasıl bişey?


28 Ocak 2026 15:45
il içi isteğe bağlıda böyle bir başvuru yapmadım henüz hiç, sıranın çalıştırılması nasıl bişey?

avantajı, dezavantajı nedir?

misal ilk başvuru yaptıktan sonra artık o başvuru ve ataması bittikten sonra yazın sadece sıra çalıştırılması görüyorum ben. işte o arada geçen zaman içerisinde artık istemesen de tercih ettiğin yere yerleşirsen gitmek zorunda mı kalırsın?

