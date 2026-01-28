Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Kurum Değişikliği Olarak Üniversite ?


28 Ocak 2026 16:03
Kurum Değişikliği Olarak Üniversite ?

Kurum değişikliği yaparak üniversiteye geçiş yapan var mı ? Ya da tanıdığı bildiği olan izlenmesi gereken yol nedir ? Denklik olarak hangi birime gidebiliriz.

