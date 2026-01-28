spor bilimleri sağlık lisansiyeri 1 derece alma hakkı

merhabalar besyo mezunuyum yökün açıkladığı sağlık lisansiyeri listesinde spor bilimleri bulunmaktadır. 657 madde 36 a-5 e göre 1 derece verilir demekte. derece alan emsal varmıdır. vrya konu hakkında detaylı bilgiye sahip biri ? geçen bir personel egzersiz ve spor bölümünden mezun olarak 1 derece aldı. aynı şey mantıken besyo dada geçerli olmalı diye düşünüyorum

