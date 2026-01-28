Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

becayiş yurt yönetim personeli


28 Ocak 2026 17:20
becayiş yurt yönetim personeli
Kilis yurt yönetim personeli verilir Adana Mersin alınır.Memketim Tarsus olduğu için bu iki şehri özellikle istiyorum.

akbey aslan
Şube Müdürü
28 Ocak 2026 17:24
Bu başlığın emniyet formuyla alakası ne?

DD.aaaa
Aday Memur
28 Ocak 2026 17:29
yanlış açmışım nasıl silebilirim
