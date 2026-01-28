Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Müdür yardımcılığı için yüksek lisans gerekiyor mu'


28 Ocak 2026 20:11
Müdür yardımcılığı için yüksek lisans gerekiyor mu'

Hocalarım müdür yardımcılığı için yüksek lisans gerekiyor mu araştırdım bulamadım


kimuni
Genel Müdür
28 Ocak 2026 20:19

hayır gerekmez.


selinemek5
Aday Memur
28 Ocak 2026 20:21

hocam peki sertifika gerekir mi eğitim yönetimi ile ilgili

kimuni
Genel Müdür
28 Ocak 2026 20:31

NOT: bu ve üstteki sorunuza meb bünyesinde ilgili pozisyon için gerekli şartlar bakımından cevaplandırılmıştır.

bahsi geçen pozisyon için gerekli şartlar için :

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde

aranacak özel şartlar

MADDE 7 ? (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak

görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili

öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak

Ref: https://usak.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_03/04120854_egitim_kurumlarina_yonetici_secme_ve_gorevlendirme_yonetmelik_taslagi01.03.2024.pdf

kimuni
Genel Müdür
28 Ocak 2026 20:32

yalnız eğitim yönetcisi genel şartlarında eğitim yönetimi sertifikası isteniyor.


KARATEPE84
Aday Memur
28 Ocak 2026 20:49

Müdür yetkililikiçin süre şartı yok mu

