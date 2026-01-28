Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
28 Ocak 2026 21:12
Kurum Bazlı Taban Puanlar

Merhaba. Kasım ayında yapılan 15.000 sözleşmeli öğretmen atamasının kurum bazlı taban puanlarına nereden ulaşabilirim acaba? Önceden kurum bazlı puanlar yayınlanıyordu ama artık yayınlanmıyor sanırım, bulamadım


bahçesaray
Şef
28 Ocak 2026 21:42
artık yok

çikolatalımousse
Aday Memur
28 Ocak 2026 22:28

Kaç puanla neresi gelmiş görebilseydik keşke, teşekkür ederim

bahçesaray, 1 saat önce
artık yok


