Eş durumu için 1 yılı doldurmadan nikah


28 Ocak 2026 21:37
Eş durumu için 1 yılı doldurmadan nikah

Merhaba. 7 ay önce atandım. Çalışmada 1 yıl dolmadan nikah yaparsan daha kolay eş tayini çıkar dediler. Böyle bir şeyin doğruluğu var mıdır? Biliyor musunuz? Yoksa 1 yıl dolmadan/dolduktan sonra nikah yapmanın herhangi bir farkı yok mudur? Cevaplarınızı bekliyorum.

