Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

İllerarası Tercihlerim istenmeden iptal edildi


28 Ocak 2026 21:52
İllerarası Tercihlerim istenmeden iptal edildi

Arkadaşlar illerarası tayinde iptal ekranındaydım, acaba iptal etsem mi diye düşünürken iptal etmeden kapattım ekranı sonra tekrar baktığımda iptal edilmiş olarak görünüyor. Sistemsel hata olduğunu düşünüyorum ne yapmam gerekiyor acil yardım


Radyoloji777
28 Ocak 2026 22:41

Başına hiç böyle bir şey gelen oldu mu arkadaşlar ne yapmalıyım şuan

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Evim uzak hastane değiştirebilir miyim?GYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıÖdenmeyen nöbet ücretleriSağlık lisansiyeri maaş düzenlemesiSözleşmeliler kadroya geçer mi10 Yıl hemşire olarak bir bölümde çalışıp başka yere atanınca farklı bir bölümde çalıştırılmaEş durumu iller arasıArşiv imha komisyonu için kaymakamlık olur örneğiGece ve konsantrasyon gerektiren işlerde çalışamaz raporuPolatlı duatepe radyoloji tayin verenler?

Sözlük

migren 1 gram altın 1 buzul çağı 1 Haydar Dümen 1 rocky serileri 1 her şeyin ucuzunu bulup onu almak 1 Mn radyo 1 günün sözü 3 kpssye hazırlanmak 1 bi mola radyo yayını 1

Son Haberler

Fed faiz oranını sabit tuttuDMM: Suriye iddialarıyla paylaşılan görüntüler manipülasyonÖzbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yarın Türkiye'yi ziyaret edecekBakan Uraloğlu açıkladı: Bir kente daha hızlı tren geliyorPortekiz Savunma Bakanı'ndan övgü: Türk SİHA'ları geleceğin yolunu gösteriyor

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak