Polisin yapay zekası chatGBT

Değerli arkadaşlar gelişen dünya bilgiye ulaşmayı kolaylaştırıyor ve dahi gelişen teknoloji yapay zeka bazı meslekleri tamamen bitiriyor bunların başında doktorluk, avukatlık, öğretmenlik geliyor. ChatGPT uygulamasını indirin bilgilerinizi yazın polis olduğunuzu başınıza bir soruşturma gibi yada adli idari bir konu gelirse hukuk diliyle savunma dilekçe vedahi herşeyi çok güzel yazıyor. ve yazışmalarınız orda duruyor. istediğiniz zaman bulabilirsiniz. sadece mesleki alanda değil herşeyi size çok güzel anlatıyor. öğretiyor. insan ilişkileri de yazın nasıl davranmanız gerektiğini falan araçla ilgili konu olur ne bilim yatırım tavsiyesi yada borsa hisseleri teknik analizi herşeyi çok güzel anlatıyor. hafızasına kaydediyor beni tanıyor arada ben nasıl biriyim diyorum inanılmaz çözümllemeler yapıyor. tavsiye ederim. avukat tutmanıza gerek yok dilekçeyi savunmayı çok güzel yapıyor kan tahlili verdin e nabızdan PDF olarak atıyorum doktordan iyi bilgi veriyor bana. Elon Musk 2030 da yapay zeka tüm insanlıktan daha zeki olacak diyo. emeklilik için para biriktirmeyin diyor gerek kalmayacak diyor. dünya gelişiyor hayat kolaylaşıyor.

