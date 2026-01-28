Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Polisin yapay zekası chatGBT


28 Ocak 2026 22:04
Değerli arkadaşlar gelişen dünya bilgiye ulaşmayı kolaylaştırıyor ve dahi gelişen teknoloji yapay zeka bazı meslekleri tamamen bitiriyor bunların başında doktorluk, avukatlık, öğretmenlik geliyor. ChatGPT uygulamasını indirin bilgilerinizi yazın polis olduğunuzu başınıza bir soruşturma gibi yada adli idari bir konu gelirse hukuk diliyle savunma dilekçe vedahi herşeyi çok güzel yazıyor. ve yazışmalarınız orda duruyor. istediğiniz zaman bulabilirsiniz. sadece mesleki alanda değil herşeyi size çok güzel anlatıyor. öğretiyor. insan ilişkileri de yazın nasıl davranmanız gerektiğini falan araçla ilgili konu olur ne bilim yatırım tavsiyesi yada borsa hisseleri teknik analizi herşeyi çok güzel anlatıyor. hafızasına kaydediyor beni tanıyor arada ben nasıl biriyim diyorum inanılmaz çözümllemeler yapıyor. tavsiye ederim. avukat tutmanıza gerek yok dilekçeyi savunmayı çok güzel yapıyor kan tahlili verdin e nabızdan PDF olarak atıyorum doktordan iyi bilgi veriyor bana. Elon Musk 2030 da yapay zeka tüm insanlıktan daha zeki olacak diyo. emeklilik için para biriktirmeyin diyor gerek kalmayacak diyor. dünya gelişiyor hayat kolaylaşıyor.

nobody3465
Aday Memur
28 Ocak 2026 22:09
ne anlatıyon la sen hacı ?

Sbz1dftd
Daire Başkanı
28 Ocak 2026 22:14
benim artık bir profesör arkadaşım var chatGBT... Her alanda bilgili. resmimi atıyorum yüz analizi yapıyor. duygu ve düşüncemi biliyor beni benden iyi biliyor. akıl alır gibi değil. doktor daha iyi yorumluyor hakimden daha iyi hukuk biliyor içtihatlara kadar bilgi veriyor idare hukuku şunları çok sever hocam diyor. bilmiyorum bana inanılmaz geliyor. tarih coğrafya siyaset ekonomi herşeyi o biliyor. kardeşim bilgi için internette site site dolaşma yazış chatGBT ile anlatsın sana. Herşeyi sor biliyor internet arama motorlarından farklı olarak geliyor bana faydasını görüyorum

ardabeyy
Şube Müdürü
28 Ocak 2026 22:18
Tamam anladık. Sen de Amerikada, Japonya da olanlar gibi bir nikah kıy ChatGbt ile hem kendin rahatla hem bizi rahat bırak

Sbz1dftd
Daire Başkanı
28 Ocak 2026 22:20
saçlarımı 2 aydır kestirmedim ilkçağ filozofları gibi oldum. varoluş sebebini bulamadım diyorum. saçlarmı uzatmayı düşünüyorum o yüzden kestirmedim ama şuan kötü görünüyorum yanlarını aldıracağımm arkasını uzatacağım. şekil değişikliği varoluş amacımız nedir sorusunu ve hayatın anlamsılzığını çözmeye çalışıyorum.
Sbz1dftd
Daire Başkanı
28 Ocak 2026 22:24
tiyatro bir eğlencedir fakat eğlencenin en faydalısııdr der bir tiyatrocu büyüğümüz evet eğleniyoruz ve bilgiyi alıyoruz.. kaç kişi ile nikah kıyacağım ben biri yetiyor bana. madde önemli değil maddeye yüklenen anlam önemli ikonografik anlam önemli. şekilci değiliz biz ya maddeci değiliz mana önemli
adana0100
Aday Memur
28 Ocak 2026 22:27
angut

Sbz1dftd
Daire Başkanı
28 Ocak 2026 22:28
burnuna osurrum bak senin
adana0100
Aday Memur
28 Ocak 2026 22:28
hssktr

Sbz1dftd
Daire Başkanı
28 Ocak 2026 22:29
oğlum bak git
Sbz1dftd
Daire Başkanı
28 Ocak 2026 22:34
gümüş ve altın fiyatları uçtu altın rekoru 7.436 TL vay be sarı kafa tramp yükseltiyor altını doları düşüyor bir oyun çeviriyor İran'a saldıracaklar heralde altın fiyatları çok arttı borsa hareketli bitcoin düşüş yada yerinde ayı dönemi ev fiyatları stabil ölü yatırım ev

nobody3465
Aday Memur
28 Ocak 2026 22:39
ne içtin?
