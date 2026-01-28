Emniyete yeni rütbe önerileri

İşsizlikten böyle uğraştım.Egm artık başkanlığa dönüşünde kafamda şöyle rütbe sistemi kurdum olası.Öncelikle direk amirlik olmayacak direk polis memuru olarak başlanacak 4 yıl okunduktan sonra 2 yıl zorunlu süre var.sonra başpolislik gelir başpolislik direk çavuş modelinde.ardından 2 yıl sonra 4 yıl kom.yrd. 4 yıl komiser 4 yıl başkomiserlik.başpolislikten başkomiserliğe kadar sorumsuz yükselme.Ardından sınav açılıp kazanıyorsa amir müdür başmüdür.emniyet müdürü şube ilçe başmüdür de ilçe kriminal özel harekat bakabilmek.Başmüdür en son yükselme .Aynı general seçimi gibi ilden sorumlu başkan yardımcısı ve başkanlık .hatta bekçiler de 6 yıl zorunlu çalışmada sonra polislik hakkı getirilmeli.yani bir polis memuru ilerde emniyet başkanı olabilmesi.yeni rütbe sistemi polis memuru-başpolis-komiser yardımcısı-komiser-başkomiser -amir-müdür-başmüdür-başkan yardımcısı-başkan şeklinde kafanızı yorduğum için özür dilerim
