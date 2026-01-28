Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

okulun açıldığı hafta - önümüzdeki hafta


28 Ocak 2026 23:32
okulun açıldığı hafta - önümüzdeki hafta
çok şiddetli kar geliyor diyorlar - öngörü tatil olur mu bir hafta daha?

Çok Yazılan Konular

Bazı branşlar tazminat almalı.Emekli olduğumda ne kadar maaş alırımMaaş farkları ne zaman yatar?Yönetici görevlendirme yönetmeliğibanka promosyonlarıil içi isteğe bağlıda böyle bir başvuru yapmadım henüz hiç, sıranın çalıştırılması nasıl bişey?Okul rotasyonu yetmez il rotasyonu istiyoruz.MEB'den KGM'ye Geçiş (Sözleşmeli)İlksan limit yükseltmesi yapacak mı?Suça sürüklenen çocuk mevzusu

Sözlük

bi mola radyo yayını 1 migren 1 rocky serileri 1 buzul çağı 1 emeklilerin gözü 1 kpssye hazırlanmak 1 sözlüğe gelmemek 1 gram altın 1 Mn radyo 1 Haydar Dümen 1

Son Haberler

Fuat Oktay'dan 'Hakan Fidan' iddialarına cevap!FED faiz kararı sonrasında altın yine yükseldiEn düşük emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'deİDDK polis memurlarına 'bir derece ağır ceza' ile 'daha ağır bir ceza' arasındaki farka açıklık getirdi10 hakim ve savcı adayının görev yeri belli oldu

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak