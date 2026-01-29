SGK promosyon

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
29 Ocak 2026 01:06
Selam herkese SGK'ya yeni atandim henüz cagirmadilar promosyon veriyorlarmış ama ne zaman alınıyor veriyorlarmi bilgisi olan varmı acaba


alonewolf89
Aday Memur
29 Ocak 2026 01:30

Merhaba hayırlı olsun iş başı yaptıktan sonra personel birini hallediyorum o işleri

