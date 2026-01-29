Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Adli tıpta çalışan infaz koruma memurları


29 Ocak 2026 01:45
Adli tıpta çalışan infaz koruma memurları

Ne iş yaparlar? Üniforma giyerler mi mesela? Cezaevinde çalışanlarla aynı maaşı mı alırlar? Görevde yükselebilirler mi? Hiçbir bilgi bulamadım bununla ilgili.

Çok Yazılan Konular

Keşif Ve Yolluk Ücretlerinin Geç YatmasıHakim/Savcı ŞikayetVardiyada Çalışan Memurun Her Türlü Mobinge Maruz KalmasıKurumlar arası geçişKomisyonun Red Verdiği IKM'yi Kurum Müdürünün Başmemur YapmasıGüvenlikten Mübaşirliğe Geçiş Var Mı?Şehir İçi Yer Değişikliği4-D İşçilerin ÖzelleştirilmesiSözleşmeli Katiplerin Kadrolu Katiplerden Daha Yüksek Maaş AlmasıBir Zabıt Katibi Meslektaşınızdan: Belge Özetleme ve 28+ Hukuk Aracı [Ücretsiz]

Sözlük

Haydar Dümen 1 Mn radyo 1 buzul çağı 1 sözlüğe gelmemek 1 gram altın 1 kpssye hazırlanmak 1 Hala 20 liraya tavuk döner satılan yer 2 her şeyin ucuzunu bulup onu almak 1 migren 1 bi mola radyo yayını 1

Son Haberler

Fuat Oktay'dan 'Hakan Fidan' iddialarına cevap!FED faiz kararı sonrasında altın yine yükseldiEn düşük emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'deİDDK polis memurlarına 'bir derece ağır ceza' ile 'daha ağır bir ceza' arasındaki farka açıklık getirdi10 hakim ve savcı adayının görev yeri belli oldu

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak