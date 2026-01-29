polise seyyanen zam

Çalışma yapılıyor yapılıyor yapılıyor derken gerçekten yapıldığını balon olmayan bir kaynaktan öğrendim. Şubat ayına yetiştirmek için çalışmalar olmuş ama sonuçsuz kalmış yine sanırım. sağlam balonu olan var mı devreler.

