Disiplin cezası sonu ihraç


29 Ocak 2026 07:53
Disiplin cezası sonu ihraç

arkadaşlar iyi günler 1 yıldır psikolojik destek alıyorum bir yılda 32 puan disiplin cezası yedim hastane raporunda nörolojik rahatsızlıkligi var tespit edilemiyor diye ibara mevcut tüm puanlara işe gitmemekten o sıralarda naptigimi bilmiyordum açıktayim şuan ihraç olma ihtimalim var mı napmam lazım yardımcı olurmusunuz


adalı-polis
Genel Müdür
29 Ocak 2026 08:52

Geçmiş olsun muhtamelen mahkemeye döner emekli olursun


Avc.2779
Aday Memur
29 Ocak 2026 09:04

Çok zor bir süreç normalde kanunen 20 puan yersen bir yil içinde ihraç sebebi bu psikolojiyle kaldıramam napmam lazım acaba

adalı-polis, 1 saat önce

Geçmiş olsun muhtamelen mahkemeye döner emekli olursun

