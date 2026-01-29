Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Memur ve Öğretmenlere Af Gelmemelidir, Herkes Cezasına Razı Olmalıdır


29 Ocak 2026 08:04
Bu ne ya. Her sene af gelip duruyor. Ülkede af çıka çıka içeride kimse kalmadı. Büyük devletimizin muazzam kanunlarını uygulama işlerini yapan memurların 'af af' diye yalvanmaları bir beka sorunudur artık.

Kesinlikle olmamalıdır.

Herkes cezasını çekmelidir. Suç işlerken iyiydi, değil mi?. Memurluk, devlete meydan okunacak iş değildir. Beğenmiyorsanız bırakın, sırada bekleyen milyonlar var.

Ayrıca af diyen öğretmenleri de ayrıca kınıyorum. Hem öğrencilerinizin başıboşluğundan, cezasızlıığın yeni nesli ne hale getirdiğinden vs. yakınıyorsunuz hem kendi kabahatlerimiz affedilsin, diyebiliyorsunuz. Siz ne biçim yaratıklarsınız. Susun ve hatanızla oturun.

Devlet işi kutsaldır. Eşek yükü ile maaş alıyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz sanki ey memurlar. Asrın liderinin zamanında büyük işler yapılırken siz her şeyi istismar eden gafillersiniz. Şimdi de af mı diyorsunuz.

Bu bitmez tükenmez istekleriniz dinimize ve Tük töresine de tezattır. Suç ve ceza ebedi bir denklemdir, göz ardı edilmemesi gereken bir döngüdür. Bunu bozarsanız, toplum ne hale gelir. Her yerde düzensizlik, kargaşa ve insan hakkı ihlalleri oluşur. Zulüm olursa devlet yaşayamaz. Aflar, adaletin kesintiye uğramasına neden olur. Adaletse mülkün tamelidir. Mülk devlet demektir. Devlet ise kuzgunu leşten uzak tutan en güçlü insani yapıdır.

Dünya bu tip suça af kavramlarını tartışmıyor bile. Siz bu forum sayfalarında 'af af' diye yalvarmakta beis görmüyorsunuz.

Ne affı ya. İnsanda biraz utanma olur

Bu konuyu yukarıdaki minval üzerine cümle cümle açacağım ki, herkes haddini bilsin. Kadim Türk devleti zaafiyete uğramasın.

