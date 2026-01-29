Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Başöğretmenlik takvimi nasıl işliyor?


29 Ocak 2026 10:15
Başöğretmenlik takvimi nasıl işliyor?

Hayırlı günler dilerim.Basogretmenlik videolarını seyrettim.Nisan ayında sona erecek bir takvim yayınlandı.Bundan sonra süreç nasıl işliyor?Vereceğiniz bilgiler için teşekkür ederim.


Lewo124
Şube Müdürü
29 Ocak 2026 11:14
hayırlı olsun. Süreniz ne zaman doluyor ise o tarihte hem okul müdürünüz hem il meb onay verecek hocam. Takip edin sık sık hatırlatın idarenize. Malum yoğunluktan unutulabiliyor onay işlemi

yyxx
Aday Memur
29 Ocak 2026 16:38

Teşekkür ederim hocam.

Lewo124, 12 saat önce
