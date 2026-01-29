Gündem \ Spor
Türkiye liginde penaltı rekortmeni GS, Avrupa da hakemleri neden kandıramıyor


29 Ocak 2026 11:03
Türkiye liginde penaltı rekortmeni GS, Avrupa da hakemleri neden kandıramıyor

Galatasaray, okan burukun talimatları ile savunma oyuncusuna minik temas dahi olsa yere düşün ve ağzınızı açın acı çektiğinizi gösterin eğitimleri veriyor futbolcu iken de oda arkadaşı mustafa kocabey bununla ilgili ranzaya ayağını takıp penaltı çalışmaları yaptığını açıklamıştı. hakemler var odası yıllardır gs ye çalışıyor olmayan penaltılar ile eğri ofsayt çizgileri ve haram şampiyonluklar. ama Avrupalı hakemler bu oyunlara gelmiyor ve maçlarda komik görüntüler ortaya çıkıyor :)


G.a.kk.o
Aday Memur
29 Ocak 2026 11:04

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde bir sezonda en fazla penaltı atan takım, 1996-97 sezonunda 18 penaltı atışı kullanan Galatasaray'dır.


urfa bana küsmüş
Şef
29 Ocak 2026 11:07

hahahahahahhahahaha

guzeldi güldüm teşkkür.

"Kişi kendinden bilir işi


G.a.kk.o
Aday Memur
29 Ocak 2026 11:08

fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı var o sene 1-2 puan farkla şampiyon olmuştu galatasaray , maç sıkışmış tabiki fatih terim bağırır : arifffffffff düşşşşşş düşşşşşşş :) arif kendini değdirir rakip oyuncuya ve debelenmeye başlar hakem hemen penaltı çalar ve yine bir haram şampiyonluk gelir. 2000 li yıllar kocaelispor şampiyonluğa oynuyor saffet toprak dobrovski faruk lu güzel kadrosu var kocaelinin feto firarisi hakan şükür hakemi aldatır bu seferde türk futbol tarihinin en komik penaltısı ile galip gelir gs ve şampiyon olur bunun gibi sezonlar o kadar çokki savcılar bir çalışma yapsalar gs nin son 25 senede 7-8 şampiyonluğu el değiştirir.


G.a.kk.o
Aday Memur
29 Ocak 2026 11:15

özellikle son 3 senede gs nin almış olduğu penaltılar üzerine bağımsız yabancı hakemler görüntüleri tek tek incelemişler verilen penaltıların çok net hatalı olduğu üzerinde tüm hakem hocaları tarafından konsensus oluşturulmuştur.


urfa bana küsmüş
Şef
29 Ocak 2026 11:28

he ya bayern maçıydı malum takımın hocaları ersun muydu neydi, nasıl da bağırıyordu, kalkma laan kalkma, gol yiyeceğz. hahaha


urfa bana küsmüş
Şef
29 Ocak 2026 11:31

bi ara fb, sanırım 2023 sezonu idi. hafızam yanıtmıyorsa, fenerbahçe 49 maçta 24 penaltı kullanmıştır.

G.a.kk.o, 1 saat önce

G.a.kk.o
Aday Memur
29 Ocak 2026 11:36

100 penaltı da kullansa şampiyon kim oldu yine gs :) ayrıca 2023-2024 de de fenerbahçe 17 gs 14 penaltı kullandı. lekeli bir şampiyonluk daha alınan mehmet büyükekşi hakemlere hakaret ettiği sezon :))

urfa bana küsmüş, 35 dk. önce

