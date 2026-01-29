Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Ünvan Değişikliği Hk.


29 Ocak 2026 12:32
Ünvan Değişikliği Hk.

Merhaba, bir kamu kurumunda işletme yüksek lisans mezunu vhki olarak çalışıyorum. Şuan inşaat teknikerliği bölümünü bitirdim ve ünvan değişikliği sınavını bekliyorum. Şuan 8/2 derece kademede görev yapıyorum. Teknik hizmetler sınıfına geçtiğimde ek 1 derece alabilecek miyim ?

Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.


Karizmaunl
Genel Müdür
29 Ocak 2026 13:07

Şu an GİH sınıfında VHKİ olarak görev yapan ve işletme alanında yüksek lisans mezunu olan birinin, inşaat teknikerliği mezuniyetiyle ünvan değişikliği sınavını kazanarak Teknik Hizmetler Sınıfına tekniker olarak atanması halinde, 657 sayılı DMK?nın 36/A-4 maddesi gereği teknik hizmetler sınıfına girenlere tanınan ek 1 derece hakkı uygulanır. Bu hak, yüksek lisans mezuniyetinden bağımsızdır ve diploma ile değil, fiilen THS kadrosuna atama ile doğar. Yüksek lisans nedeniyle daha önce derece veya kademe intibakı yapılmış olması, teknik hizmetler sınıfına geçişte verilen ek 1 derecenin uygulanmasına engel değildir. Mevzuat bu konuda açıktır ve kurum takdirine bağlı bir durum söz konusu değildir.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Kardeşim, Geleceğine Sahip Çık.2027 Kamu ReformuSGK, 2026 Yılında GYS Açılacağı SöylentisiBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen Üyelerine2026 Yılı SGK Banka Promosyonları2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiDhmi Maaşları Yine ArttıKamuda Çalışma Barışı Bozulmuştur

Sözlük

buzul çağı 1 günün sözü 1 sessiz tükenmişlik 1 her şeyin ucuzunu bulup onu almak 1 6 mart 2 gram altın 2 Mn radyo 1 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 1 Haydar Dümen 1 güller diyarı ısparta 1

Son Haberler

RTÜK'ten dolandırıcılık uyarısıVizyona 9 yeni film giriyorBölünmüş yol ve otoyollar sayesinde 768 milyon saat tasarruf sağlandıElektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi