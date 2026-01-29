Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Sözleşmeli koruma ve güvenlik 13 puan ek ödeme


29 Ocak 2026 12:51
Sözleşmeli koruma ve güvenlik 13 puan ek ödeme

Arkadaşlar 8. toplu sözleşmede, koruma ve güvenlik görevlilerine gelen puan artışı sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlilerini de geliyor mu? Toplu sözleşmede sadece kadrolu veya sözleşmeli diye bir ayrım yapılmamış. Büro memursenin sayfasında da kadrolu ve sözleşmeli personeller olarak duyurusu yapılmış. Bilgisi olan var mı?

