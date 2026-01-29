Sözleşmeli (4/B) Personel Aday mıdır?

Evet hocam sorum tam olarak buydu ve yanıtınız çok açıklayıcı olmuş. Bu yeni durum Sözleşmeli Personelleri ilgilendirmiyor o zaman. Çok teşekkür ederim!

Evet hocam sorum tam olarak buydu ve yanıtınız çok açıklayıcı olmuş. Bu yeni durum Sözleşmeli Personelleri ilgilendirmiyor o zaman. Çok teşekkür ederim!