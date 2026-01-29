Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
29 Ocak 2026 14:15
Sözleşmeli (4/B) Personel Aday mıdır?
Resmi Gazetede yayınlanan yeni kararlara göre aday memurlukla ilgili yapılan yeni düzenlemeler sözleşmeli personelleri de etkiliyor mu?

29 Ocak 2026 14:56

Aday memurluk sadece herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarına mesela belediyelere, bakanlıklara memur olarak atanan kişilerde vardır yani orada çalışanlar direk memur olarak olarak atandığı için aday memur olur ama yine bu kurumlara mesela belediyelere, bakanlıklara herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarına 4B sözleşmeli personel olarak atanan kişilerde aday memurluk olmaz cünkü onlar atanırken memur olarak değil sözleşmeli personel olarak atanırlar belli bir süre sonrasında bu sözleşmeli personeller aday memur olmaksızın memur kadrosuna geçerler sanırım bunu soruyorsunuz.


29 Ocak 2026 15:20
Evet hocam sorum tam olarak buydu ve yanıtınız çok açıklayıcı olmuş. Bu yeni durum Sözleşmeli Personelleri ilgilendirmiyor o zaman. Çok teşekkür ederim!

29 Ocak 2026 15:54

Rica ederim yanlışım varsa düzeltsinler.

