Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Memura mart ayından itibaren ikramiye


29 Ocak 2026 14:59
Memura mart ayından itibaren ikramiye

Arkadaşlar son günler de x te ve diğer platformlarda çok fazla dillendirilen mart ayında memura 25 bin tl ikramiye verilecek ve her 3 ayda bir yenilenecek diye haberler ve duyumlar paylaşmaya başladı memur sayfaları.olabilir mi ne dersiniz


sezai0619
Şube Müdürü
29 Ocak 2026 15:02

Doğru haber. Bunun için yaklaşık 500 milyar TL kaynak ayırıldı :):):)


fakir.adam
Şube Müdürü
29 Ocak 2026 15:09

hükümed dediyse tutar sözünü. doğrudur yani kesin.


insaatmuhendsi
Aday Memur
29 Ocak 2026 15:19

Kesin kesin. Belki 2096 yılı mart ayında olabilir :))


Karizmaunl
Genel Müdür
29 Ocak 2026 15:20

Son günlerde X te ve bazı sosyal medya platformlarında Mart ayından itibaren memura 25 bin TL ikramiye verilecek, bu ödeme üç ayda bir düzenli şekilde devam edecek yönünde paylaşımlar artmış durumda. Bu paylaşımlar çoğunlukla kesin bir ifade dili kullanmakta ve kamuoyunda böyle bir kararın alındığı yönünde güçlü bir beklenti oluşturmaktadır. Ancak iddiaların dayandığı somut, resmî ve doğrulanabilir bir kaynak bulunmamaktadır.

Toplu sözleşmenin kanunlaşmış olması tek başına bu yönde bir ödeme yapılacağı anlamına gelmemektedir. Yürürlükte olan toplu sözleşme metni incelendiğinde, Mart ayından itibaren 25 bin TL tutarında ve üç ayda bir tekrarlanacak bir ikramiyeye ilişkin açık, net ve bağlayıcı bir hüküm yer almamaktadır. Böyle bir ödemenin hayata geçebilmesi için ya toplu sözleşmede açık düzenleme bulunması ya da ayrıca bir kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanması gerekir.

Yılbaşından sonraki dönemde yapılan açıklamalara bakıldığında da tablo değişmemektedir. Cumhurbaşkanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı veya hükümet adına yetkili herhangi bir isim tarafından, memurlara Mart ayından itibaren 25 bin TL ikramiye ödeneceğine dair net, bağlayıcı ve takvimlendirilmiş bir sözlü açıklama yapılmış değildir. Kamuoyuna yansıyan beyanlar, genel olarak toplu sözleşmenin kapsamı, maaş artışları, sosyal haklar ve enflasyon farkları ile sınırlı kalmıştır.

İkramiye konusunun gündeme gelmesi ise daha çok sendikaların geçmişte dile getirdiği talepler üzerinden olmuştur. Bu taleplerin masada konuşulmuş veya değerlendirilmiş olması, hukuki ya da mali açıdan kesinleşmiş bir karar olduğu anlamına gelmez. Buna rağmen sosyal medya paylaşımlarında bu talepler sanki kabul edilmiş ve uygulama aşamasına gelmiş gibi sunulmaktadır.

X?te yapılan paylaşımların büyük bölümünde kulis bilgisi, duyum, konuşuluyor gibi muğlak ifadeler yer almakta; buna karşın kullanılan dil son derece kesindir. Mart?ta yatıyor, kaynak hazır, kesin bilgi gibi ifadelerle memurların beklentileri yükseltilmektedir. Oysa bu iddiaları destekleyen bir Resmî Gazete yayımlaması, karar numarası veya yetkili ağızdan yapılmış net bir açıklama bulunmamaktadır.

Devlet bütçesini ciddi ölçüde etkileyecek, milyonlarca memuru kapsayan ve düzenli ödemeyi içeren bir ikramiye uygulamasının yalnızca sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmesi hayatın olağan akışına uygun değildir. Böyle bir düzenleme olması hâlinde, bunun açık ve şeffaf şekilde resmî kanallardan duyurulması kaçınılmaz olurdu.

Mevcut durumda ne yazılı bir düzenleme ne de yılbaşından sonra yapılmış bağlayıcı bir sözlü açıklama bulunmaktadır. X te dolaşan bu paylaşımlar resmî bilgi niteliği taşımamakta, daha çok beklenti oluşturma ve umut üzerinden yönlendirme amacı taşımaktadır. Memurun alım gücünün ciddi şekilde düştüğü bir dönemde, somut dayanağı olmayan bu tür iddialara temkinli yaklaşmak en sağlıklı tutumdur.


Mytmoor
Memur
29 Ocak 2026 15:22

Ne güzel atasözlerimiz var.. Mesela; Aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş..


insaatmuhendsi
Aday Memur
29 Ocak 2026 15:24

Mr. Lightning kasanın başında olduğu sürece her üç ayda bir tüm memurlardan 25000 lira hayatta kalma vergisi kesilmediğine şükretmek lazım. Ha ikramiye verilir mi diye soracak olursanız 2096 yılı mart ayında bir ihtimal.

Karizmaunl, 36 dk. önce

fatodemiş
Memur
29 Ocak 2026 15:24
30 Şubat 2026 da vereceklermiş kesin bilgi
mratanamayan
Memur
29 Ocak 2026 15:33

bu dediğin için 400 milyar yıllık kaynak olması lazım şu kriz döneminde bu kaynağı nereden bulunmasını düşünüyor bunu sallayanlar

