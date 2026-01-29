Finansal Sonuçlar

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik?in 35 milyar TL kâr açıkladı, böyle bir kâr açıklaması, sektörde işlerin doğru yönetildiğini gösteriyor bence. Sonuçta sigorta işi uzun vadeli bir iş ve bugün alınan kararların etkisi yıllar sonra çıkıyor. Ben bunu biraz da şuna bağlıyorum, insanlar artık sigortayı daha bilinçli kullanıyor ve şirketler de daha sağlam adımlar atıyor. Finansal olarak güçlü olmak sadece rakam meselesi değil aynı zamanda da güven meselesi. Ayrıca şirketlerin bu noktaya gelmesi sektördeki yerini net gösteriyor. Açıklamalarda risk yönetimi ve sürdürülebilirlik vurgusu yapılması da çok önemli.