Merhabalar, İcra dairesinde çekler karşılıksız çıkıyor, borçlu çeklerdeki imza bana ait değil diyor, bunun içinde suç duyurusunda bulunuyorlar, bende çekleri ve tarafların imza yazı ve rakam örnekleri ile çekleri istedim, sonrasında düzgün bir şekilde tek tek ayırarak mühürlü zarf içerisine koydum, çekleri de koyduğuma çok eminim, çünkü iki kere kontrol ettim ağzını kapatmadan, kriminal çekler mühürlü zarf içerisinde çıkmadı diye iade etti. Çeklerin nasıl kaybolduğu konusunda fikrimiz yok ve kendimden çok eminim, kriminal de biz açarken video kaydı alıyoruz dedi. Video kaydını istedik, sizde beni nasıl bir süreç bekliyor? Daha önce başına gelen var mı?

Merhabalar, İcra dairesinde çekler karşılıksız çıkıyor, borçlu çeklerdeki imza bana ait değil diyor, bunun içinde suç duyurusunda bulunuyorlar, bende çekleri ve tarafların imza yazı ve rakam örnekleri ile çekleri istedim, sonrasında düzgün bir şekilde tek tek ayırarak mühürlü zarf içerisine koydum, çekleri de koyduğuma çok eminim, çünkü iki kere kontrol ettim ağzını kapatmadan, kriminal çekler mühürlü zarf içerisinde çıkmadı diye iade etti. Çeklerin nasıl kaybolduğu konusunda fikrimiz yok ve kendimden çok eminim, kriminal de biz açarken video kaydı alıyoruz dedi. Video kaydını istedik, sizde beni nasıl bir süreç bekliyor? Daha önce başına gelen var mı?