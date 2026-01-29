Mülakat İçin Referans?

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
29 Ocak 2026 19:59
Bir adliyede zabıt katibi olarak çalışıyorum. Gorevde yükselme sınavına dördüncü girişim. Benim gibi referans bulamayanlarin kaderi hep kaybetmek mi olacak, var mı bir tavsiyeniz?


AcenteKatip
Aday Memur
29 Ocak 2026 20:42

birini tanıyorum :) refi vardı kazanıp gitmedi sonra tekrar girdi tekrar kazandı çalıştığı adliyede kaldı.

Unutma hayatında kalemde bir gün çalışmamış bir şoför bile yazı işleri müdürü olabilir.

