Kpss ile memuriyete dönüş..


29 Ocak 2026 21:12
Kpss ile memuriyete dönüş..
Arkadaşlar merhaba.. Yeniden memuriyete dönüş ile alakalı yeni bir bilgi öğrendim.. Cumhurbaşkanlığı personel ve prensipler genel müdürlüğünden bir yetkili ile görüştüm.. Kpss ile yeniden memuriyete dönüş mümkün Arkadaşlar.. Sadece çalışmasına engel bir durum olmadığına dair yeni bir sağlık raporu almak kaydı ile.. Yazışmalar kurumlar arasında oluyor.. Emekli maaşı kesiliyor ve atandığın kurumda çalışmaya başlıyorsun.. Özellikle dönüş ile ilgili çok merak edenler oluyordu.. Ben de dahil.. Paylaşmak istedim.. Emekli olmadan önce sivil memurluk da teklif edilmişti Arkadaşlar.. Ben emekliliği tercih etmiştim.. Açıktan atama çok zor.. Fakat kpss ile mümkün.. Düz memurluk için.. Tek oturuma giriliyor.. Genel yetenek genel kültür testi.. Düşünenler veya ilgilenenler için bilginiz olsun..

