Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
2026 Şubat ayı becayiş başvuruları


30 Ocak 2026 00:30
2026 Şubat ayı becayiş başvuruları

Arkadaşlar geçen sene 2025 te Becayiş başvuruları alınmıştı dizce 2026 şubat ayı içinde başvuru olur mu tekrar üniversiteler arası becayiş için


Üniversite hastanesi
Şef
30 Ocak 2026 01:32
bir kanun ve yönetmeliği yok olur mu olmaz mı bilinmez olmama ihtimali çok yüksek
