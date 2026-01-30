Milli eğitim bakanlığı hizmet alımı?

Kullanıcı Uyar
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Bazı branşlar tazminat almalı.Yönetici görevlendirme yönetmeliğiEmekli olduğumda ne kadar maaş alırımBanka promosyonlarıil içi isteğe bağlıda böyle bir başvuru yapmadım henüz hiç, sıranın çalıştırılması nasıl bişey?Ankara il içi & il dışı tayin puanları ve okul listeleri (Geçmiş yıllar )Maaş farkları ne zaman yatar?İlksan limit yükseltmesi yapacak mı?Yıllık enflasyon %30,80. En düşük emekli maaşı 18922 TL.Okul rotasyonu yetmez il rotasyonu istiyoruz.
Sözlük
Son Haberler
TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemiRestoranlardaki servis ücretine yeni düzenleme geldiYeni MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği yayımlandıMEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Sil Baştan DeğiştiİDDK, kamu ihalelerinin hangi aşamalarının idari ve yargı mercilerinin görev alanına girdiğine açıklık getirdi
Editörün Seçimi
Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi