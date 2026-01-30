Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Herkese merhaba TCDD istasyon operasyon işçisi için mülakata gideceğim daha önce giren arkadaşlar mülakatta ne gibi sorular soruyorlar acaba bilgi verir misiniz bide iş tam olarak ne be puan yettiği için başvurmuştum yardımcı olursanız sevinirim

