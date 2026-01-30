Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Anlaşmalı Banka


30 Ocak 2026 01:41
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Anlaşmalı Banka

Merhabalar . Bakanlık genel bir anlaşma mi yapıyor banka ile yoksa her il müdürlüğü farklı mı ?

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı, Yeni Döner Sermaye Dağıtımıİki Kurumdan Muvafakat Aldım Ama 6 Aydır İlişki Kesme Yazım GelmediTeknoloji ve Sanayi Bakanlığı alımıEş Durumu!Memura Görevlendirme Yazıları Kaç Gün İçinde Tebliğ EdilmeliTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)

Sözlük

güller diyarı ısparta 1 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 1 rocky serileri 1 sessiz tükenmişlik 1 emeklilerin gözü 1 6 mart 4 kpssye hazırlanmak 1 gram altın 1 sözlüğe gelmemek 1 Haydar Dümen 1

Son Haberler

TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemiRestoranlardaki servis ücretine yeni düzenleme geldiYeni MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği yayımlandıMEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Sil Baştan DeğiştiİDDK, kamu ihalelerinin hangi aşamalarının idari ve yargı mercilerinin görev alanına girdiğine açıklık getirdi

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi