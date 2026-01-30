Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Yeni yönetici ataması ile artık okul öncesi okullara sınıf öğretmeni atanır mı?


30 Ocak 2026 08:39
Yeni yönetici ataması ile artık okul öncesi okullara sınıf öğretmeni atanır mı?

Yeni yönetici ataması ile artık OKULÖNCESİ okullarına okul öncesi öğretmeni bulunmazsa sınıf öğretmeni atama şansı doğdu mu?


DenizDeniz2121
Aday Memur
30 Ocak 2026 08:41

Müdür olarak atanır mı?


davulcu61
Şef
30 Ocak 2026 08:49

Atanır


MKM38
Şef
30 Ocak 2026 11:29

Atanamaz çünkü normu yok


ingilizceci78
Memur
30 Ocak 2026 11:59

atanır yönetmelik çıkdı


MKM38
Şef
30 Ocak 2026 12:24

Genel şartlarda okula atanabilme şartı var o nasıl olcak peki.Sınıf öğretmeni Anaokuluna öğretmen ol


MKM38
Şef
30 Ocak 2026 12:27

Genel şartlarda okula atanabilme şartı var o nasıl olacak peki.Sınıf öğretmeni Anaokuluna öğretmen olarak atanabiliyor mu?

