Adliyelerde Görevli Sosyal Çalışmacı Maaşları ve Çalışma Koşulları Hakkında Bilgi Talebi


30 Ocak 2026 10:10
Arkadaşlar aramızda adliyelerde görevli sosyal çalışmacı var mı acaba? Varsa adliyede çalışan sosyal çalışmacıların maaşları ve çalışma durumları hakkında bilgi verebilirler mi? Doğduğum şehirde istinaf mahkemesinde zabit katibi olarak çalışıyorum. Mülakatta başarılı olursam şayet sosyal çalışmacı kadrosu maddi ve manevi anlamda şehir değiştirmeme değecek bir kadro mu öğrenmeye çalışıyorum. Maalesef adliyelerde görevli sosyal çalışmacı tanıdığım yok, bilenler cevaplayabilirlerse çok sevinirim.


mratanamayan
Memur
30 Ocak 2026 10:21

80 bin brüt maaş yılda 4 defa (13 günlük maaş kadar) tediye 2 defa 1 er maaş ikramiye yol ve yemek yardımı ayrıca brüt maaş üzerinden sgk ve yüksek tavan miktardan emekli ikramiyesi pardon ya işçi maaşını sordun sandım


memur.kartal
Aday Memur
30 Ocak 2026 10:40

İşçi maaşının memur maaşına oranla yüksekliğini başka başlıklarda da dile getirebilirsin. Tercih yapacağım kadro hakkında bilgi almaya çalışıyorum.

mratanamayan, 2 saat önce

