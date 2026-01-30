Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

2026 Akademik Kadroları


30 Ocak 2026 10:12
2026 Akademik Kadroları

Bu yıl yine önceki yıllarda olduğu gibi muhtemelen Mayıs gibi kadroların açılması beklenilmekte. Tabi bu konu maliye bütçelerinin belirlenmesi, YÖK'e onay verilmesi ve sonrasında üniversitelere tebliğ edilmesi ile başlayacak. Bu da yine dediğim gibi Mayıs dönemini bulur. 2025 Aralık döneminde birçok üniversitede yaşanan açıktan atama kadrolarına verilen red kararlarının bu yıl minimum düzeye inmesini temenni ediyoruz. Bekleyelim bakalım neler olacak.

