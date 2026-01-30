Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Ek ders ücreti 500 TL olmalı.


30 Ocak 2026 10:28
Ek ders ücreti 500 TL olmalı.

Su an rk dersin bir anlamı yok,ek dersi olmayan yaşadı.Ek dersi olan çok çalışıp az kazanıyor, olan çalışana oluyor.


batman123
Aday Memur
30 Ocak 2026 13:54
çalışın daha çok çalışın devletimiz ihtiyacı var

uzman-muallim
Memur
30 Ocak 2026 14:13

Ek dersler bence 700-750 lira civarında olmalıdır.


Talai
Memur
30 Ocak 2026 15:12

21 saat dilekçesini verin. Sendikalarınıza 21 saat zorunluluğunun maaş karşılığı 15 saate düşrülmesine yönelik çalışma yapmaları için baskı yapın.


ingilizceci78
Memur
30 Ocak 2026 15:47

ek dersi rehberlikçiler kadar olmayan öğretmenlere üstü tamamlanmalı


Ehil3
Aday Memur
31 Ocak 2026 08:24

Mantikli

ahmetbulut47
Genel Müdür
31 Ocak 2026 10:13
kesinlikle artık bir tas çorba yada bir lahmacun alınmıyor 1 saat ekdersle yazık günah minimum 500 tl olmalı.

firatli_genclik
Genel Müdür
31 Ocak 2026 13:09

Allah'tan korkun. Bur emeklinin aylık maaşı kadar ekders verirse devlet? Vicdan insaf


pdsude
Aday Memur
01 Şubat 2026 09:31

Çorba alınıyo bu arada

bilinçlivatandas
Şef
01 Şubat 2026 09:45
500 olmasa da yüzde 50 artması lazım bence de

Soner Eraslan
Memur
01 Şubat 2026 10:09
ek dersin kendi başına artması yeterli değil, vergi sıkıntısı var, ne kadar çok çalışırsan o kadar çok vergi veriyosun bizim ülkede, vergi sistemi değişmeli, ben haftada 18 sabit ek ders bir de hafta sonu dyk alıyorum, ama maaştan kesintim çok oluyor bu sefer

Ehil3
Aday Memur
01 Şubat 2026 12:23

Maas ve ekders dengesi bozuldu

