Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Ek dersler 500tl olmali


30 Ocak 2026 10:28
Ek dersler 500tl olmali

Su an rk dersin bir anlamı yok,ek dersi olmayan yaşadı.Ek dersi olan çok çalışıp az kazanıyor, olan çalışana oluyor.

Çok Yazılan Konular

Bazı branşlar tazminat almalı.Yönetici görevlendirme yönetmeliğiEmekli olduğumda ne kadar maaş alırımBanka promosyonlarıMaaş farkları ne zaman yatar?il içi isteğe bağlıda böyle bir başvuru yapmadım henüz hiç, sıranın çalıştırılması nasıl bişey?İlksan limit yükseltmesi yapacak mı?Ankara il içi & il dışı tayin puanları ve okul listeleri (Geçmiş yıllar )Yıllık enflasyon %30,80. En düşük emekli maaşı 18922 TL.Okul rotasyonu yetmez il rotasyonu istiyoruz.

Sözlük

güller diyarı ısparta 1 gram altın 2 kiracıların duvara çivi çakması 1 sessiz tükenmişlik 1 sözlüğe gelmemek 1 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 4 emeklilerin gözü 1 6 mart 4

Son Haberler

TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 31 bin TL'yi aştıDepremde üşümesin diye vermişti: Beliz ve Albay Raşit Çelik'in yürek yakan buluşması!'İhracat ve turizm cari dengedeki iyileşmeyi destekliyor'Küçük ölçekli balıkçı destekleri için başvurular başladıKadınlarda işsizlik oranı son 154 ayın en düşük seviyesinde

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi