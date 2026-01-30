Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Bazı branşların ders saati azaltılsın


30 Ocak 2026 12:21
Bazı branşların ders saati azaltılsın
Forumda bir çok arkadaşımız fazla çalışmadan ek yüklerden bahsedip ek ödeme talep etmektedir. Arkadaşlarımızı yormamak adına ders saati fazla olan branşlarda kesintiye gidilmesi, ek yüklerin kaldırılması, kesinti yapılan ders saatlerini başka branşlara eklenmesi, lgs ve yks sınavında öğrencilerin okulda görmüş olduğu tüm müfredattan sorumlu tutulması buna göre sınav içeriğinin değiştirilmesi gerekmektedir.

Lewo124
Şube Müdürü
30 Ocak 2026 12:24
Örneğin Matematik Türkçe İngilizce fen gibi derslerden kesinti yapılıp bu arkadaşların üzerindeki yük kaldırılmalıdır. 2-3 saat bu dersler için yeterlidir.

kimuni
Genel Müdür
30 Ocak 2026 12:25

:) :)


Lewo124
Şube Müdürü
30 Ocak 2026 12:33
Ana branş yan branş ayrımı ortadan kalkacaktır. Sene sonu yapılaşacak olan sınav değerlendirme toplantısında yük eşit olarak paylaşılmış olup, yatan çalışmayan katkı sağlamayan branşlar gözle görülür hale gelecektir.

Lewo124
Şube Müdürü
30 Ocak 2026 12:36
Ders saati azalması itibariyle oluşacak norm fazlalığı yada norm açığı ilerleyen zamanda zaten bakanlık tarafından tolere edilecektir. Birde böyle deneyelim sayın hocalarım. Destek bekliyorum. Çalışma yükünüzü hafifletecek önerilerim bunlar. Farklı fikirlerinizi bekliyoruz.

Lewo124
Şube Müdürü
30 Ocak 2026 12:39
Birde böyle deneyelim hocam kim destek kim köstek görelim.
kimuni, 2 saat önce

:) :)


Ehil3
Aday Memur
30 Ocak 2026 13:13

Mantikli

Lewo124, 2 saat önce
Ehil3
Aday Memur
30 Ocak 2026 13:23

Zaten norm fazlasi ogretmenler de yata yata para kazanıyor bi de biz kazanalim

