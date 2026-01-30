Bazı branşların ders saati azaltılsın

Forumda bir çok arkadaşımız fazla çalışmadan ek yüklerden bahsedip ek ödeme talep etmektedir. Arkadaşlarımızı yormamak adına ders saati fazla olan branşlarda kesintiye gidilmesi, ek yüklerin kaldırılması, kesinti yapılan ders saatlerini başka branşlara eklenmesi, lgs ve yks sınavında öğrencilerin okulda görmüş olduğu tüm müfredattan sorumlu tutulması buna göre sınav içeriğinin değiştirilmesi gerekmektedir.

Forumda bir çok arkadaşımız fazla çalışmadan ek yüklerden bahsedip ek ödeme talep etmektedir. Arkadaşlarımızı yormamak adına ders saati fazla olan branşlarda kesintiye gidilmesi, ek yüklerin kaldırılması, kesinti yapılan ders saatlerini başka branşlara eklenmesi, lgs ve yks sınavında öğrencilerin okulda görmüş olduğu tüm müfredattan sorumlu tutulması buna göre sınav içeriğinin değiştirilmesi gerekmektedir.