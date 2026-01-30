Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : supporters.

375 KHK (4/D) Geçici Görevlendirme veya Tayin Hk.


30 Ocak 2026 12:38
375 KHK (4/D) Geçici Görevlendirme veya Tayin Hk.

375 sayılı KHK Kararname ile geçici işçi kadrosuna geçen personelin il dışı tayin veya geçici görevlendirme (Eş Durumu) ile ilgili bir gelişme olacak mı? Bir bilginiz var mı diye soracaktım teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

Eski taşeron - yeni kadrolu işçilerMSB tayin

Sözlük

sözlüğe gelmemek 1 Düşün ki baban bunu okuyor 2 gram altın 2 sessiz tükenmişlik 1 eşi hamileyken iskender yedirmeyip sevgilisine dudak yaptıran ad 2 güller diyarı ısparta 2 6 mart 4 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 4 kiracıların duvara çivi çakması 1 emeklilerin gözü 1

Son Haberler

Bakan Bolat: Savunma sanayii ihracatımız neredeyse yüzde 100 arttıYasa dışı bahis soruşturması, Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu2026 Yarıyıl Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları AçıklandıBalıkesir'de deprem meydana geldiSavunma sanayiinde tarihi eşik: Kişi başı ihracat 100 bin dolara ulaştı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi