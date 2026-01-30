Başka kuruma sözleşmeli atanma

Kıymetli meslek büyüklerim abilerim kardeşlerim ben henüz 7 yıllık memurum şark görevindeyim x kuruma sözleşmeli olarak atandım eşimde aynı kurumda sözleşmeli memur atanmış olduğum il şuan bulunduğumuz ilden farklı bir il tabi memleketimizede çok yakın bir il askerlik görevini de yapmadım bırakıp x kurumuna geçmeyi düşünüyorum ancak yanlış bir karar almaktan korkuyorum çevremdeki tüm abiler bu fırsat bir daha eline geçmiycek diyorlar sizce ne yapmalıyım? sizlerin önerisi ne olur ya da siz olsanız napardınız? yorumlarınız benim için çok önemli, şimdiden teşekkür eder herkese hayırlı görevler dilerim.

