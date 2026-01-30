Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Artık Amirler Daha Rahat Mobbing Yapabilecek


30 Ocak 2026 13:49
Artık Amirler Daha Rahat Mobbing Yapabilecek

657 sayılı kanunda değişikliğe gidildi. Sözleşmeli memurlukta memuriyet ile ilişiğinin kesilme yetkisi ilk disiplin amirine kadar düşürüldü.

Ayrıca soruşturma gerektiren fiillerde zaman aşımı süresi 1 aydan 2 yıla çıkarıldı

Artık memuriyetlikte özel sektöre döndü diyebiliriz bence


feridunemeksiz
Şef
30 Ocak 2026 13:58
müdüre yan bakan kadrolu da sözleşmeli de müdürün iki dudağı arasında iş hayatı müdüre yan baktığının ilk dakikasında müdür tarafından iş akdi feshedilebilecek ve iş akdinin feshinin üzerinden 3 ay geçmeden herhangi bir işe başvuru yapamayacak iş akdi feshedilen zor günler geride kaldı daha zor günler geliyor
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Hakim/Savcı ŞikayetKayıp ÇekAdliyelerde Görevli Sosyal Çalışmacı Maaşları ve Çalışma Koşulları Hakkında Bilgi TalebiAdli Tıpta Çalışan İnfaz Koruma MemurlarıKeşif Ve Yolluk Ücretlerinin Geç YatmasıCezaevi sivil personeli can güvenliği nedeniyle silah taşıma ruhsatı alabilen oldu mu?Şehir İçi Yer DeğişikliğiKurum Değişikliği Olarak Üniversite ?Bedelli AskerlikCezaevi sivil personelin silah taşıma

Sözlük

eşi hamileyken iskender yedirmeyip sevgilisine dudak yaptıran ad 2 sessiz tükenmişlik 1 güller diyarı ısparta 2 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 4 kiracıların duvara çivi çakması 1 gram altın 2 sözlüğe gelmemek 1 6 mart 4 Düşün ki baban bunu okuyor 2 emeklilerin gözü 1

Son Haberler

Bakan Bolat: Savunma sanayii ihracatımız neredeyse yüzde 100 arttıYasa dışı bahis soruşturması, Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu2026 Yarıyıl Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları AçıklandıBalıkesir'de deprem meydana geldiSavunma sanayiinde tarihi eşik: Kişi başı ihracat 100 bin dolara ulaştı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi