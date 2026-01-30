Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
30 Ocak 2026 15:54
Sağlık Bakanlığı 657 4B büro personeli olarak 2023 yılı Ocak ayında işe başladım.2026 yılı Ocak ayında 3 yılımı doldurmamla birlikte kadroya geçiş işlemleri için evraklarımı teslim ettim. Bu süreçten sonra eş mazeret tayin hakkımız açılacak mı? Bu konu hakkında maalesef çok bilgi kirliliği var. Eminim tek değilimdir, bu konuda bir duyum alan ya da fikri olan var mı?

