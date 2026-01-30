Market isyanları

iki büyük market deposu çalışanları isyanda.
%27 lik zam yapılmaması eyleme iş bırakmaya sebep oldu.
14 depoda 7 binden fazla işçi isyan etti iş bıraktı.
DGD-Sen (Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası)
İş bırakma süreci, Gebze, Esenyurt, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Mersin, Adana ve Erzurum?daki 14 depoda devam ediyor.
Eylem kapsamında dün 141 işçi telefonlarına gelen mesajla işten çıkarıldığını öğrendi. İşçiler, teklif edilen yüzde 28?lik zammın yaşam maliyetlerini karşılamadığını, iş bırakmanın ardından baskıya maruz kaldıklarını belirtti.
şahsımda aynını yaşadı. ek zam verilmediği gibi işimden atıldım. bir de çalışansın dedirtildi. halbuki haklı taleplerdi. yakınlarım aracılığıyla tehdit ediliyorum. yeri sallıyorlar. uykuda göze burna zarar veriyorlar. dışarı çıktığımda restoranda kafede avm de rahatsız ediyorlar. neymiş ben çalışanmışım. belediye şirketi üstelik. biz kovmuyoruz diyorlar. gelen mesajı siliyorlar. bildirim mesajını sildikleri gibi işten çıkış kodunda da oyun çevirdiler. yönetemeyip ik a.ş açtılar. yanlışlatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. sokakta caddede laf atmaları da cabası. tek taraflı anlatıp analizi ona göre yapıyorlar. oy sandığında bile takip ettiler. şahsımı uykuda kaçırmaları da var tabi. daha bu bildiklerimiz bilmediklerimiz neler bakalım.
