Hoca ahmet yesevi üniversitesi


31 Ocak 2026 00:27
Hoca ahmet yesevi üniversitesi

Hoca ahmet yesevi uzaktan mühendislik açılması için talep yapalım başvurular başlamış cimer veya başka yolla .

