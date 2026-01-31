Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
engelli memur atama sonrası yer değişikliği hakkında yardım


31 Ocak 2026 00:37
engelli memur atama sonrası yer değişikliği hakkında yardım
herkess merhaba. adliye'de zabıt katibiyim subatta unvan değişikliği için mülakatım var. sorum şu mülakatta başarılı olur kazanırsam gittiğim şehirden su anda bulundugum yere 1 kereye mahsus olan engelli yer değişikliği isteyebilir miyim?

